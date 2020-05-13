Kızılay'ın yardım eli 17 ülkeye daha uzandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya’ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk’a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi. Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un yanı sıra Dominik, Haiti, Romanya ve Moldova’ya da yardım yapıldığını belirtti. Altan Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17’ye yükseldiğini bildirdi.