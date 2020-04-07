Kızılay'dan 'immün plazma' tedavisiyle ilgili açıklama

Koronavirüs'e karşı karantina uygulamaları devam ederken, diğer yandan da tedavi için çalışmalar da sürüyor. bu zamana kadar en umut vaadeden çalışma olarak görülen İmmün plazma yöntemi hakkında Kızılay'dan açıklama geldi.

Daha önce tedavi yöntemi için çalışmalara başlandığını duyuran Kınık, çalışma kapasitelerini açıkladı.

"GÜNLÜK 750 BAĞIŞÇI"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Kınık ayrıca daha önce de yapmış olduğu bağış çağrısını yineledi. Kızılay Başkanı "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.