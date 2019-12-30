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Kızılay'dan göçmenlere yardım eli

Kızılay'dan göçmenlere yardım eli

Suriye’de Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları yüzünden yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla güvenli gördükleri Türkiye sınırına sığınan Suriyeliler yaşam mücadelesi veriyor.

Göçmenlerin yardım çığlıklarına ise Türk Kızılayı karşılık vermeye çalışıyor. Özellikle Marat El Numan ve Serakip bölgelerindeki ağır bombardımanlardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına göçe devam ediyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve ekibi, aileleri ziyaret ederek yaralarını sarmaya çalıştı. 

HERKES İHMAL EDİYOR

Kınık, “İhmal ediliyor bu insanlar. Tabiri caizse ölüme terk edilmişler. Elektrik ve su da yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’nin içerisine gönderilen sınır ötesi yardımların süresini uzatmadı, veto yedi Çin ve Rusya aracılığıyla. Bu insanlar zaten yardıma muhtaçlardı. Sınır ötesinden gelen yardımlar da kesilirse gerçekten yaşayamazlar” dedi. 


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