'Kızılay ve Sütlüce'ye kahve içmeye bekleriz!'

Söz konusu iddialara sosyal medya hesabından, kurumun İstanbul ve Ankara’daki merkezlerinin konum bilgilerini paylaşarak yanıt veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık, şöyle dedi: “Bize güvenmeye, iyilikleri izlemeye ve bayrağımızın emaneti Türk Kızılay hilali ile gururlanmaya devam ediniz. Bu arada genel merkezimiz Ankara’da adımızı verdiğimiz Kızılay’da İstanbul ofisimiz de Eyüp Sütlüce’dedir. Başkaca yalı veya köşklerde şubemiz bulunmamaktadır, kahve içmeye de bekleriz.”