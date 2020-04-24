Kızılay uyardı: Plazma tacirine kanmayın

BÜLENT ŞANLIKAN



Kızılay Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Altan, koronavirüs tedavisinde kullanılan plazma bağışlarıyla ilgili AKŞAM’a açıklamalarda bulundu. Altan şunları söyledi:

BAĞIŞÇI LİSTESİ BİZDE

“Koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere alınan plazma bağışlarıyla ilgili son günlerde bir takım olumsuz haberler gündeme getirildi. Şunu halkımız ile paylaşmak istiyorum. Kızılay’ın elinde plazma bağışı yapacak olan kişilerin listesi var. Onları biz teker teker arıyoruz. Randevu veriyoruz gelebilen kendisi geliyor. Gelemeyeni de Türkiye’nin neresinde olursa olsun gidip alarak en yakın merkezimize götürüp plazmasını aldıktan sonra güvenli bir şekilde evine bırakıyoruz. Kızılay’ın listesi dışında plazma verebilecek hiç kimse yok. Plazma bağışının önemli şartları var. Diyelim ki Sağlık Bakanlığı Kızılay’a 1000 kişilik liste paylaşılıyor. Burada bir defa 18-60 yaş sınırı var. İkincisi hanımların doğum yapmamış olması gerekiyor. İki tane iki negatif raporu olan bir kişinin 14 gün beklemesi lazım. 14 gün bekledikten sonra ancak plazma verebiliyor. Tek negatif raporu olan da 28 gün beklemesi lazım. Bunların hepsini ayıkladığınız da sayı düşüyor.”

FIRSATÇIYI İHBAR EDİN

“Bir takım fırsatçılar varsa onlar da bunu durumu değerlendirmeye çalışabilirler, vatandaşımız kesinlikle itibar etmesin. Bu kişilerin tuzağına düşmesin güvenlik güçlerine bildirsinler. Devletimiz böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmez. Bize de gelen herhangi bir olumsuz ihbar olursa bunu güvenlik güçlerimiz ile de paylaşırız. “

BAĞIŞLAR İÇİN 7/24 HAZIRIZ



“Günlük 9 bin ünite kan almamız lazım. Koronavirüs önlemleri kapsamında insanımızın evinden de çıkmaması gerekiyor. Ancak ameliyatlar bir yandan devam ediyor. Halkımızın yine kana ihtiyacı var. Ramazan ayı içindeyiz. Kan stoklarında mutlaka bir düşüş oluyor. Biz bağışçılar için 7/24 hazırız.