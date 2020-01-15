Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8872
  • 6,5567
  • 291.884
  • 121423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kızılay Tel Abya'da sevgi mağazası açtı

Kızılay Tel Abya'da sevgi mağazası açtı

Kızılay Tel Abya'da sevgi mağazası açtı

Kızılay, Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde sevgi mağazası açtı.

Açılan bu mağazayla elli bin Suriyeli yetim ve muhtaç sahibinin giydirileceği ifade edildi. Mağaza açılışında kısa bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bizler sizin huzur ve güvenliğinizi sağlamak için buradayız. Türkiye’nin tek bir çabası vardır, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgede barış ve huzurun tesisini sağlamak” dedi. 

 


Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
Aybüke Pusat'tan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!
Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamad

Yerli Mini ve Midi Ekskavatörde İhracat Hazırlığı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tarlasında buldu, bankada saklıyor! Ruslar peşine düştü

Bolu'da Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve materyal geçirildi