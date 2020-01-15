Kızılay Tel Abya'da sevgi mağazası açtı

Açılan bu mağazayla elli bin Suriyeli yetim ve muhtaç sahibinin giydirileceği ifade edildi. Mağaza açılışında kısa bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bizler sizin huzur ve güvenliğinizi sağlamak için buradayız. Türkiye’nin tek bir çabası vardır, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgede barış ve huzurun tesisini sağlamak” dedi.