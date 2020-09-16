Kızılay şehidine veda: Yakışıklı oğlum gitme

Suriye’nin El Bab bölgesindeki alçak saldırıda şehit edilen Kızılay Düzce Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman’ın cenazesi evine son kez helallik almak için getirildi. Kıdıman’ın annesi Emine Kıdıman, “Yakışıklı oğlum” diye ağıtlar yaktı. Cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşayan aile fertlerini yakınları teselli etti. Şehidin cenazesi daha sonra Düzce Şehir Mezarlığı’nda babası Mehmet Kıdıman’ın kabrinin yanında toprağa verildi.

