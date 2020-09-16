16 Eylül 2020 Çarşamba 02:55 | Son Güncelleme:
Kızılay şehidine veda: Yakışıklı oğlum gitme
Suriye'nin El Bab bölgesinde önceki gün düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Kızılay Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman'ın cenazesi, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye’nin El Bab bölgesindeki alçak saldırıda şehit edilen Kızılay Düzce Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman’ın cenazesi evine son kez helallik almak için getirildi. Kıdıman’ın annesi Emine Kıdıman, “Yakışıklı oğlum” diye ağıtlar yaktı. Cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşayan aile fertlerini yakınları teselli etti. Şehidin cenazesi daha sonra Düzce Şehir Mezarlığı’nda babası Mehmet Kıdıman’ın kabrinin yanında toprağa verildi.