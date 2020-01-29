Kızılay hayırseverlerin emanetleriyle depremzedelerin yanında

151 yıllık iyilik çınarı sayısız afete tüm imkanlarını seferber ederek müdahale etti. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerin başında gelen Türk Kızılay, depremzedelere yapılan yardımı her geçen gün arttırıyor.

Depremzedeler için hastanelere sevk ettiği kanlar ile yaralılara can olan Kızılay mağdur olan tek bir vatandaş kalmaması için çalışıyor. Her köye giderek tek tek ailelere ulaşarak bağışçılarının emanetleriyle depremzedelere destek oluyor. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli herkese ulaşmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bağışçıları ve gönüllülerinin desteği ile hizmetlerini kesintisiz sürdüyor. Afetin henüz ilk dakikalarından itibaren koordineli şekilde hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan Kızılay ekipleri, daha çok insana yardım eli uzatabilmek adına bağışçılarının da desteğiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay, yardım malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için psikososyal destek çalışmaları da yürütüyor.



Bağışçılarının mukaddes emanetleriyle yardım yapan ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için bu emanete ihtiyacı olan Kızılay, şube ve temsilciliklerini de bölgesel düzeyde seferber etti. Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere destek olmak isteyen yardımseverler Kızılay’ın ülke genelindeki şube ve temsilciliklerine bağışlarını teslim ediyor. Gelen bağışların tek tek kontrolünü ve tasnifini yapan Kızılay, tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar da yardım çalışmalarını sürdürecek.