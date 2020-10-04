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04 Ekim 2020 Pazar 08:01 | Son Güncelleme:

Kızı kansere yenilince torununu da kaybetti

Kızı kansere yenilince torununu da kaybetti
- Neslihan KESKİN

Hamileliğinde kansere yakalanıp hayatını kaybeden Şeyda Koca Kapıyoldaş'ın annesi, damadına torunu için ‘korunma' davası açtı. Mahkeme, ‘vekaletname yok' diyerek reddetti.

Yumuşak doku kanserine yakalandığını hamileliğinde öğrenen ve gebelik nedeniyle tedavi olamayan 36 yaşındaki Şeyda Koca Kapıyoldaş, Almanya’daki tedavi umudunu beklerken 2018’de hayatını kaybetti. Kapıyoldaş’ın vefatının ardından 4.5 yaşında olan torunu için, annesi Aynur Süngü ile eşi Ümit Kapıyoldaş mahkemelik oldu. Süngü, damadının torununu kaçırdığını iddia ederek, korunma talebinde bulundu.

‘ANNEME EMANET’

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Şeyda Koca Kapıyoldaş’ın, ölmeden önce küçük kızının annesi Aynur Süngü’nün yanında kalmasını vasiyet ettiği belirtildi. Süngü mahkemeye sunduğu dilekçede, torununun babasının yanında iyi bakılmadığını, köpek tarafından ısırılıp Kapıyoldaş’ın bunu gizlediğini ve bunun için çocuk mahkemesine dava açtığını belirtti. “Bir süre önce mahkeme, çocuğun bana teslim edilmesine karar verdi. Ancak Kapıyoldaş karara itiraz ederek torunumu bana teslim etmedi ve kaçırdı” diyen Süngü tekrardan korunma kararı istedi. Mahkeme, Kapıyoldaş’ın 1 ay süreyle Aynur Süngü’ye karşı şiddet, tehdit gibi davranışlarda bulunmamasına ve kendisine yaklaşmamasına karar verdi. Ancak heyet, Süngü’nün vekaletnamesi olmadığı gerekçesiyle torunu hakkında istediği korunma talebini reddetti.


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