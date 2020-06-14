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  3. Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı!
14 Haziran 2020 Pazar 23:35 | Son Güncelleme:

Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı!

Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kız isteme merasimine katılan kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

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Kız isteme merasimine katılan kişide koronavirüs tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı!
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