'Kız çocuklarına özgüven vereceğiz'

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz.”

Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla bir süredir dünya genelinde 11 Ekim tarihinde kutlanan Kız Çocukları Günü, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her çocuğun değerli olduğu konusunda farkındalığı arttırmak üzere kutlanan bir gün olarak biliniyor.