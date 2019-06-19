Kıyı emniyeti personel alımı ne zaman? 2019 kıyı emniyet personel alımı başvurusu

UHDB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 47 personel alacağını açıkladı. Kıyı emniyeti personel alımı ne zaman? 2019 kıyı emniyet müdürlüğü personel alımı nasıl yapılır? diye araştırılmaya başladı. Söz konusu ilana lise ve dengi okul, ön lisans ve lisans bölümlerinin ilgili alanlarından mezun olanlar müracaat edebilecek. Bazı branşlara başvuruda 1-3 yıl tecrübe şartı aranırken, bazılarında ise KPSS veya sözlü sınava göre alım yapılacak.

2019 KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

UHDB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvurular için son tarih 21 Haziran olarak belirlendi.

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ilgili üniversite, yüksekokul ve lise mezunu, 18 gemici, farklı alanlarda 10 mühendis, 8 yağcı, 8 büro personeli ve 2 kaptan istihdam edilecek.