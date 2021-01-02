Kıyamder mülteciler için günde 50 bin ekmek dağıtımı yapıyor

Evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere yardım eli uzatan Kıyamder, "Kardeşlik için üretim vakti" sloganıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ekmek fabrikası kurarak günde 50 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

10 MİLYON EKMEK DAĞITILDI

Kıyamder'in ürettiği ekmekler, sınır ötesindeki mülteci ailelere Kızılay aracılığıyla ulaştırılıyor.

Fabrikadaki ekmek üretimi günden güne artarken bugüne kadar üretilip mültecilere dağıtılan ekmek sayısı 10 milyonu aştı.

ET DAĞITIMI DA YAPILIYOR

Kıyamder Başkanı Mehmet Emin Demir, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir girişime atıldıklarını belirtti.

Başkan Mehmet Emin Demir, "Bu memlekete isteyerek gelmediler. Bazıları babalarını bazıları annelerini bazıları evlatlarını kaybettiler. Evlerini, işlerini, yurtlarını kaybettiler, vatansız kaldılar. Ekmek bulmakta gerçekten çok zorluk yaşıyorlardı. Biz Türk milletiyiz. Çanakkale'de Şam, Halep, İdlib yazan mezar taşlarını unutmadık.

12 dönüm arazi üzerine 1.200 metrekarelik bir tesis alanı inşa ettik. Günde 50 bin ekmeğin yanı sıra savaş mağduru aileler için et dağıtımlarımız da sürüyor. Ailelere 1 kiloluk löp et dağıtıyoruz.

Ailelerin yaşam şartları oldukça zor. Elimizden gelen tüm imkanları kullanarak savaş mağduru ailelere destek oluyoruz." açıklamasını yaptı.