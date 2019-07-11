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  3. Kıyafetlerimi kesmeyin onlar devletimin malı

Kıyafetlerimi kesmeyin onlar devletimin malı

Kıyafetlerimi kesmeyin onlar devletimin malı

TIR’ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken molozların altında kalan itfaiye eri, üzerindeki kıyafetleri kesmek isteyen sağlık ekiplerine, “Devletimin malını kesmeyin” diyerek direndi.

Denizli’nin İmamlar Mahallesi’nde Mikail Abalı yönetimindeki TIR, Mehmet Tutkun’a ait ahıra çarptı. Çatısı çöken ahırda, 5 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Tanju Uğur’un (28) üzerine moloz yığınları devrildi. Ambulansa alınan Uğur’un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi. Ancak itfaiye eri Uğur, “Devletimin malını kesmeyin” diyerek, ayağa kaldırılıp kıyafetinin çıkartılmasını istedi. Uzun uğraşlarla ikna olan Uğur’un kıyafetleri kesilerek tedaviye alındı. 

Masraf olsun istemedim 

Uğur, “Kıyafetlerimi kestirmek istemedim, çünkü onları bana devletim verdi. Onları kestirip boş yere masraf edilmesini istemedim. 100-200 liralık ucuz malzeme değiller. Amirlerim bana, ‘Kıyafetler senden daha değerli değil’ dedi. O zaman itfaiyeciliğin bir meslek değil, aile olmak olduğunu anladım” dedi.

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