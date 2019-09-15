Kitabında yazdığı vahşeti yaşadı: Koca kurşunu sakat bıraktı

Buna sinirlenen Mustafa Köse, “Seni sakat bırakırım” diyerek tehditler savurdu. Uzaklaştırma kararı aldıran genç kadın, 1 Temmuz’da çocuklarıyla Manisa’daki arkadaşının evine sığındı. Eşinin izini bulan Mustafa Köse, 19 Temmuz’da parktaki eşini oğlunun yanında pompalı tüfekle vurdu. Polislerce yakalanan saldırgan tutuklandı.

ARTIK BİR BACAĞI YOK

Saçmalar nedeniyle sağ diz kapağı parçalanan kadının bacağı kesildi. 1.5 aylık tedavinin ardından taburcu edilen yazar Sibel Köse, “Bu zamana kadar yazılarımda hep kadına şiddet, çocuk istismarı olaylarını yazmıştım, şimdi de benim başıma geldi. 6’ncı kitabımı yazmaya başladım” diye konuştu.