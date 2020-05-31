Kışkırtma planları tutmadı... İki alçak yakalandı

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de suikast sonucu öldürülmesinin ardından, anısını yaşatmak amacıyla kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na 27-28 Mayıs 2020’de ölüm tehdidi içeren e-mailler gönderildi. “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini içeren tehdit mesajında, Dink’in eşi Rakel Dink ve vakıf avukatı ölümle tehdit edilirken yetkililerinin de ülkeyi terk etmeleri istendi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, emniyet hareket geçti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Yapılan çalışmalar sonunda Konya’da olduğu tespit edilen Hüseyin Ateş’in yakalanması için Konya Terörle Mücadele şubesi tarafından 8 kişilik özel ekip kuruldu. Yozgatlı olan ve Konya’da anne, baba ve kardeşiyle yaşayan Ateş İstanbul’a getirildi. Ateş’in GBT sorgulamasında düzenli bir işinin olmadığı, inşaatlarda çalıştığı, “kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

SEVGİLİM İÇİN YAPTIM



Maili attığını kabul eden zanlı, pişman olduğunu belirterek Azeri sevgilisinin etkisinde kaldığını öne sürdü.

O MEVSİM KAPANDI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu” açıklamasında bulundu.

‘İKİSİ DE ELİMİZDE’

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin” ifadelerini kullandı.

200 görüntü incelendi, aynı gün yakalandı

Son dönemlerde tırmanan ibadethane saldırılarının sonuncusu geçtiğimiz 23 Mayıs’ta Üsküdar’da gerçekleşti. Kuzguncuk’ta bulunan Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin giriş kapısı üzerindeki haç işaretini kıran Mazlum S. (26), polisin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü incelemesiyle yakalanıp gözaltına alındı. Kanlıca’dan 13 km. yürüyerek geldiği kilisenin haç işaretini parçalayan ve daha sonra evine dönen saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırıyı planlamadığını, bir anlık sinirle gerçekleştiğini öne süren Mazlum S.’nin bağlantıları inceleniyor. Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli Mazlum S. savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalandı.

