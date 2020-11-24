Kısıtlamalardan anormale dönüş

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana en yüksek ölüm sayısı dün 153 olarak kayıtlara geçti. Hastalıktan korunmada büyük umutların bağlandığı aşı çalışmalarında önemli mesafe kat edilse de şu an için aşı ya da ilaç olmadığından maske-mesafe ve hijyen kuralı ile tedbir kararlarına uyulması hayati önem taşıyor. Bu nedenle uygulanan kısıtlamaların ardından kendini sokaklara atanlar büyük tepki çekti. Pazar günü saat 20.00’den itibaren uygulanan sokak kısıtlaması dün sabah 05.00’te sona erdi. Kısıtlama biter bitmez vatandaşlar kendini sokağa attı. Kimi balık tutmaya kimi de yürüyüşe, alışverişe çıktı.

HEMEN YOLA ÇIKTILAR



Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu’nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar iş yerlerini açmaya başladı.

9 BİN 583 KİŞİYE CEZA



Galata ve Atatürk Köprüsü’nde kısıtlamanın bitmesinden kısa bir süre sonra balık tutanların olduğu görüldü. Öte yandan İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı, “Salgınla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir” uyarısı yaptı.

AVM’DE YERDE YEMEK YEMEYE ŞERİTLİ ÖNLEM



İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM’nin restoranından aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine AVM yönetimi, ek tedbirler alarak restoran katlarına şeritler çekti. Güvenlik ise gün boyu restoran katında devriye gezdi.