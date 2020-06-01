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  3. Kısıtlama sonrası halde yoğunluk
01 Haziran 2020 Pazartesi 07:23 | Son Güncelleme:

Kısıtlama sonrası halde yoğunluk

Kısıtlama sonrası halde yoğunluk

İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinden ürün almak isteyen esnaf, yoğunluk oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sabah saatlerine kadar sürdü.

İstanbul’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinden ürün almak isteyen esnaf, yoğunluk oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sabah saatlerine kadar sürdü.

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan yeni tip korona virüse karşı uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sonar ermesiyle hareketlilik başlarken, meyve sebze halinde de yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinden ürün almak isteyen esnaf, hale akın etti.

Pazarcı ve marketleri için mal almak isteyen vatandaşların oluşturduğu aşırı yoğunluk, sabah saatlerine kadar sürdü.

Korona virüsünden korunmak için, maske takılması ve fiziki mesafeye uyulması görevliler tarafından hoparlörlerden zaman zaman uyarılar yapıldı.

Halin girişinde bekleyen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, hale mal almaya vatandaşların ateşini ölçtü, maskesi olmayanlara maske vererek uyarılarda bulundu.


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