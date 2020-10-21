'Kısıtlama istemiyorsanız maskenizi düzgün takın'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, virüsün bulaşma hızını ve gücünü buna bağlı olarak da ölümcül olma özelliğini koruduğunu belirterek uyarılarını bir kez daha anımsattı: “Yazın tatilde fiziki mesafeye ve maske kullanımı konusunda yeterli özenin olmadığını gördük. Büyükşehirlerden Anadolu’ya ziyaretler olunca vurüs orada yayıldı. Hastalar tekrar büyükşehirlere geldi, test sayımız 100 binin üzerinde. Filyasyon oranımız yüksek. Dolayısıyla daha çok hastayı yakalamaya başladık. Filyasyon gücünden kaynaklı sayısal artış söz konusu.”

AŞI KADAR KORUYUCU



“1 yıldır artık toplumda herkes bu virüsü, ne yapılması ve nasıl tedbir alınması gerektiğini öğrendi. Zorlayıcı tedbirler yerine bunları doğru uygulama zamanıdır. Özellikle maske aşı kadar koruyucu. Maskeyi doğru ve temiz kullanırsak bu enfeksiyonun yayılmasının önüne de geçmiş oluruz.”

‘50 YAŞ ÜZERİ MUTLAKA AŞI YAPTIRMALI’



50 yaşın üzerinde belli kronik bir hastalığı varsa kişinin zatürre aşısı yaptırmasını tavsiye ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Gerek şöyle devam etti: “En azından kişiyi önümüzdeki 5 yıl içerisinde pnömokok türü zatürrelerden koruma noktasına katkı sağlayabilir. Genç birinin özel bir rahatsızlığı yoksa bu aşıyı yaptırmasına gerek yok. 50 yaşın üzerindeki herkesin grip aşısını yaptırmasını tavsiye ediyorum.”