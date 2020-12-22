Kısıtlama fırsatçıları tatil planlıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den - 4 Ocak saat 05.00’e kadar uygulanacak kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tatil planı yapanları uyardı. ‘Yeni yıl gecesinde turistlik yerlere gitmek bir kenara, dost ve akrabalarla dahi evde toplanılması doğru değil’ diyen Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi: ”Bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla olmalıyız. Bu 4 günlük yılbaşı kısıtlamasını tatil gibi düşünmemek lazım. Başkalarıyla bir arada olmak güvenli değil. Hele aynı mekanları kullanmak, ortak kullanılan eşyalar, yüzeyler hepimizi tehlikeye atabilir” dedi.

GECELİĞİ 80 BİN TL



Buna rağmen 4 günlük kısıtlamayı evlerinde geçirmek istemeyenler Bolu Kartalkaya ve Bodrum gibi turistlik merkezlerde rezervasyonları doldurdu. Kartalkaya’da yılbaşı gecesi en az 4 gece konaklama şartı bulunan dağ evlerinde günlük konaklama bedeli 80 bin TL’ye çıktı. Bodrum’da otelde tatil yapmayı tercih edenler için ise kampanyalar başlatıldı. Özellikle ailelerin tercih ettiği kısıtlamalı tatil için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden taleplerin daha fazla olduğu öğrenildi. Rezervasyonların yüzde 60’a ulaştığı Bodrul’da günübirlik evlerin de dolduğu öğrenildi. Haftalık kiralanan evlerin ise fiyatlarının 3 katına kadar çıktığı belirtildi.

SAAT 22’DEN SONRA MÜZİK YOK



İçişleri Bakanlığı, valiliklere genelge gönderdi. Kısıtlama günlerinde saat 22.00’den itibaren otellerdeki restoranlarda hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek. Müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak.