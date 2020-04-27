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Kısıtlama bitti, evlat nöbetine devam

Kısıtlama bitti, evlat nöbetine devam

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 238'inci gününde devam etti.

2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, HDP’ye ateş püskürdü. Bingöl, “4 gün yasağa rağmen eyleme otelde devam ediyorduk, kısıtlamalar bitti buradayız. Hastalık ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz, HDP’nin Allah korkusu varsa ellerini vicdanlarına koysun hastalığa rağmen burada olan aileler için çocuklarımızı bırakırlardı” diye konuştu.


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