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  3. 'Kışın kapalı alanda salgın riski 5 kat fazla'
30 Ağustos 2020 Pazar 19:05 | Son Güncelleme:

'Kışın kapalı alanda salgın riski 5 kat fazla'

'Kışın kapalı alanda salgın riski 5 kat fazla'

Makine mühendisi Filiz Pehlivan, kış aylarında kapalı mekanlarda bağıl nem oranının düşmesiyle salgın riskinin artacağını söyledi. Pehlivan, koronavirüsün SARS ve MERS virüsleri gibi havada kalabildiğini belirtti.

Kış aylarında kapalı mekanlarda bağıl nem oranının düşmesiyle salgın riskinin artacağını söyleyen makine mühendisi Filiz Pehlivan, koronavirüsün SARS ve MERS virüsleri gibi havada kalabildiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Tasarımcılar mekanları tasarlarken sıcaklıkla birlikte ortamın bağıl nemini yüzde 50 olarak ayarlar. Çünkü virüs ve bakterilerin en dayanıksız olduğu değer yüzde 50 ‘dir. Virüsün en az 3 saat havada kaldığı ve bağıl nem oranının kışın yüzde 20-30’lara düştüğü kapalı ortamlarda salgın riske 5 kat artıyor. Okullar, hastaneler, ofis binaları, AVM’ler ile ilgili önlem almalıyız.”

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