'Kışın kapalı alanda salgın riski 5 kat fazla'

Kış aylarında kapalı mekanlarda bağıl nem oranının düşmesiyle salgın riskinin artacağını söyleyen makine mühendisi Filiz Pehlivan, koronavirüsün SARS ve MERS virüsleri gibi havada kalabildiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Tasarımcılar mekanları tasarlarken sıcaklıkla birlikte ortamın bağıl nemini yüzde 50 olarak ayarlar. Çünkü virüs ve bakterilerin en dayanıksız olduğu değer yüzde 50 ‘dir. Virüsün en az 3 saat havada kaldığı ve bağıl nem oranının kışın yüzde 20-30’lara düştüğü kapalı ortamlarda salgın riske 5 kat artıyor. Okullar, hastaneler, ofis binaları, AVM’ler ile ilgili önlem almalıyız.”