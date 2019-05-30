30 Mayıs 2019 Perşembe 16:25 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:25
Kırşehir'deki kazada 1 kişi öldü
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf Bulut (43) idaresindeki 33 AH 396 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun Yozgat yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Tarladaki ceviz ağacına çarparak durabilen araçta sıkışan Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bulut'un cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(AA)