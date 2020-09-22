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22 Eylül 2020 Salı 23:26 | Son Güncelleme:

Kirpi'ye EYP için robotik kol

Kirpi'ye EYP için robotik kol

Sınır ötesi operasyonlarda EYP imhasında kritik roller üstlenen Türk zırhlıları gelecek dönemde ‘robotik kol' kabiliyetine de sahip olacak.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Türk zırhlılarına ‘robotik kol’ kabiliyeti kazandıracak yeni entegre sistemle ilgili şu bilgileri verdi: “Kirpi üzerindeki sistem sadece robotik koldan oluşmuyor. Bu sistem sadece müdahale değil aynı zamanda bir tespit sistemi. ASELSAN tarafından geliştirilen ETİ bir bütün olarak EYP imhasında çok kritik roller üstlenecek.”

TEHLİKEYİ SIFIRLIYOR

Araştırmacı Küçük, “ETİ, yol kenarlarına ve menfezlere yerleştirilen EYP’leri, kumanda kablolarını belli bir mesafeden tespit ederek müdahale edebilecek. Bu da Irak, Suriye ve Libya’da EYP ve mayın tehlikesini en aza indirgeyecek.” ifadesini kullandı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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