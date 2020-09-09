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09 Eylül 2020 Çarşamba 13:56 | Son Güncelleme:

Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi

Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de devam eden Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıldırım 4️ Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem; Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz"

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