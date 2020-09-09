Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de devam eden Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yıldırım 4️ Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem; Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz"
Yıldırım 4️⃣ Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de;— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 9, 2020
Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem;
Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz.
Hakkari Oğul kırsalında 3️⃣ terörist ölü ele geçirildi.
Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz @Jandarma ��