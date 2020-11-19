Kırmızı kategorideki öldürülen teröristin ailesine HDP'den taziye ziyareti

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, kırmızı kategoride aranan ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla öldürülen terör örgütü PKK'nın sözde "Dersim Eyaleti Komutanı" İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, HDP Tunceli İl Başkanlığınca "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti yapıldı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun'un da katıldığı ziyarette, terörist Sürgeç'in ailesine başsağlığı diledi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç, yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alıyordu. HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki saldırı sorumlusu olduğu ve birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesiyle ilgili saldırılara da bizzat katıldığı öğrenildi.