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  3. Kırmızı bültenle aranıyordu... İranlı rapçi İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu... İranlı rapçi İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu... İranlı rapçi İstanbul'da yakalandı

Fatih'te uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Maksudlu'nun pasaport kontrolünde, bu kişi hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğunu belirledi. 

Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği anlaşılan Maksudlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

İran'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(AA)


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