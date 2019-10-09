Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8491
  • 6,4245
  • 283.38
  • 100634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun İspanya'da yakalandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Granada kentindeki bir otelde eşiyle kaldığı tespit edilen Tur'un hakkındaki uluslararası arama ve tutuklama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur'un eşi ile tatil için pazartesi günü Granada'ya geldiğini, salı sabahı 08.30'da otele baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı. 

Diğer yandan, PKK'lının kaldığı otelde İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in miting düzenleyecek olmasının polisi kısa süreliğine alarma geçirdiği kaydedildi.

Polis kaynakları, yürütülen soruşturma sonucu, Tur'un Sanchez'in miting yapacağı otelde kalmasının tamamen tesadüf olduğu, herhangi bir saldırı şüphesi bulunmadığı için miting programının öngörüldüğü gibi gerçekleştiğini aktardı.

PKK'lının yakalanmasının ardından Madrid'deki Ulusal Mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Yasal süreç gereği Tur'un yakalanmasıyla ilgili Ulusal Mahkemenin resmi tebligatı yapmasının ardından Türkiye'nin bu kişiyle ilgili iade evraklarını 40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim etmesi gerekiyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
EDHO, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
<p>Başkan Erdoğan, TSK´nın Suriye´nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı

Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı Başladı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusların terk ettiği gizemli yerler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları