Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7772
  • 7,4351
  • 370.762
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge
27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:41 | Son Güncelleme:

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısına askeri yasak bölge

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan, Bulgaristan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki alan, ikinci derece askeri yasak bölge ilan edildi. İğneada'nın kuzeyinde yer alan askeri yasak bölge yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 2574 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında, Limanköy ile Beğendik köyleri arasındaki bölge, ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edildi. Kararda şöyle denildi.

“Ekli harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edilmesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan askeri yasak bölge kararı, küçük bir bölümü denizde olmak üzere yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Limanköy’ün hemen kuzeyinden başlayan askeri yasak bölge, Bulgaristan sanırında yer alan Beğendik köyüne kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor.


Alman basınında dikkat çeken haber: Bunlar Hafter'in eline nasıl geçti?
Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı
Karadeniz kıyısında önemli gelişme! İkinci derece askeri yasak bölge ilan edildi
CHP'li isim Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Seyir Defteri' güncellendi
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...

Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı

4 saatlik sokağa çıkma izni başladı! Objektife yansıyan kareler...