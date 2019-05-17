Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında asayiş kontrolü yaptıkları sırada Ç.S. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan Pakistan ve Irak uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla Ç.S. gözaltına alındı, araçtaki şişme bota el konuldu.

Öte yandan, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grup tespit edildi.

Ekipler, Irak ve Afganistan uyruklu 18 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)