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19 Eylül 2020 Cumartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Kırklareli Valisi Bilgin: En kötü aydan daha kötü durumdayız

Kırklareli Valisi Bilgin: En kötü aydan daha kötü durumdayız
AA

Kırklareli Valisi Bilgin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vatandaşları tedbirlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60 olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Günlük ortalamaya göre nisandan daha çok vakamız var. En kötü aydan daha kötü durumdayız" ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, il genelinde koronavirüs vaka sayısının nisan ayına göre daha fazla olduğunu vurgulayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre, VEFA Sosyal Destek Grubu ile bir araya gelen Vali Bilgin, koronavirüse karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"EN KÖTÜ AYDAN DAHA KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Kırklareli'nde yoğun bakım doluluk oranının şu anda yüzde 60'larda olduğunu söyleyen Bilgin, bu oranın ekim ayında yüzde 100'leri yakalayabileceğini ifade etti.

Vatandaşlara mümkün olduğu kadar tedbirlere uyma çağrısı yapan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük ortalamaya göre nisandan daha çok vakamız var. En kötü aydan daha kötü durumdayız. Türkiye'de en iyi iliz ama nisan ayından daha kötüyüz."

"EKİMDE BU AYDAN DAHA KÖTÜ OLACAĞIZ"

Tedbirler alınmasaydı, gidişatin daha da kötü durumda olacağının altını çizen Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidişata göre ekimde bu aydan daha kötü olacağız. Rakamlarımız hep çıkıyor. Bu saatten sonra bu işi yürütemezsek ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayacağız, işsizlik hat safhaya çıkar."

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