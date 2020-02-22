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  3. Kırklareli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 11 gözaltı

Kırklareli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 11 gözaltı

Kırklareli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 11 gözaltı

Kırklareli merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekiplerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesine edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA )


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