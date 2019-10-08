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  3. Kırıkkale'de 17 okul müdürüne 'toplantıya katılmama' soruşturması

Kırıkkale'de 17 okul müdürüne 'toplantıya katılmama' soruşturması

Kırıkkale'de 17 okul müdürüne 'toplantıya katılmama' soruşturması

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer "17 okul müdürümüz, Valiliğimiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara hiç katılmamış. Bu idarecileri tespit ettik, bunlar hakkında soruşturma başlattık" dedi.

Kırıkkale Öğretmen Evi'nde Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitim masaya yatırıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve şube müdürleri katıldı. Yusuf Tüfekçi, il genelinde 246 okulun bulunduğunu, öğrenci sayısının ise 53 bin 629 olduğunu söyledi ve kentteki eğitim durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Sezer ise, toplantıda bazı okul idarecilerini eleştirerek, "3-4 ilçemizde 4 yıllık bölüm kazanan öğrencimiz yok, bundan idarecilerin utanması lazım. 17 okul müdürümüz Valiliğimiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara hiç katılmamış. Bu idarecileri tespit ettik, bunlar hakkında soruşturma başlattık. Bizim sokaklara bırakacak evladımız yok" dedi.  (DHA)

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