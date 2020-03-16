Kırıkkale Valiliği yurt dışından dönenlerin karantinaya alınmadığı iddialarını yalanladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün staj yaptıktan sonra ülkeye dönen öğrenci ve öğretmenlerin havaalanında sağlık kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Kırıkkale'ye gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grubun, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber ve belirlenen kurallar çerçevesinde evlerinde 14 gün süre ile takip edileceği aktarılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamakla birlikte bu tür haber ve paylaşımlar yapılırken daha hassas ve dikkatli olunması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA