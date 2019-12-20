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Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı

Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. 

Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.

Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.

(AA)


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