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  3. Kıran-2 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kıran-2 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kıran-2 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kıran-2 operasyonu kapsamında, Nusaybin'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın 3 ayrı sığınağında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, I·l Jandarma Komutanlıgˆınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.

Sığınaklarda, 2 PKM biksi makineli tüfek, 1 keskin nis¸ancı tu¨fegˆi, 1 M-16 piyade tu¨fegˆi, 7 AK-47 kalas¸nikof piyade tu¨fegˆi, 1 TB-6 tamburalı bombaatar, 5 RPG-7 roketatar, 7 tabanca, 45 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roketatar harp bas¸lıgˆı ile tuzaklanmıs¸ EYP, 11 antitank roketatar mu¨himmatı, 1 silah u¨stu¨ termal, 4 termal kamera, 1 gece go¨ru¨s¸ du¨rbu¨nu¨, 1 gu¨ndu¨z go¨ru¨s¸ du¨rbu¨nu¨, 2 arac¸ telsizi, 7 anti personel roketatar mu¨himmatı, 36 bombaatar mu¨himmatı, 2 dolu s¸arjo¨r, 1 jeneratör, 24 roketatar sevk fis¸egˆi, 17 el bombası tapası ile 12 bomba kumandası, 36 ates¸leme anahtarı ve ona bagˆlı 2 AK-47 kalas¸nikof s¸arjo¨ru¨, keskin nişancı tüfeği şarjörü, dürbünü, kurma kolu tabanca s¸arjo¨ru¨, muhtelif miktarda malzeme ele gec¸irildi.

Bo¨lgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

(AA)

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