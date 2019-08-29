Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8407
  • 6,4579
  • 287.877
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Kıran-2 Operasyonu' sayesinde teslim oldular

'Kıran-2 Operasyonu' sayesinde teslim oldular

'Kıran-2 Operasyonu' sayesinde teslim oldular

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin Kıran-Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlardan 'Kıran-2 Operasyonu' etkisini göstermeye başladı. 2 Operasyonunda güvenlik güçlerinin yoğun ve etkili faaliyetleri neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin Kıran-2 Operasyonunda güvenlik güçlerinin yoğun, etkin ve etkili faaliyetleri neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesinde, Güllüce Dağı eteklerinden üs bölgesi istikametine doğru silahsız ve teçhizatsız yaya olarak yaklaşmakta olan 2 kadın tespit edildi.

Kadınlar, güvenlik güçlerinin çağrılarına olumlu yanıt vererek teslim oldu.

Yapılan araştırmada kadınların Çatak İlçe Jandarma Komutanlığınca kayıp olarak aranan M.O. ve S.T. isimli terör örgütü mensupları olduğu anlaşıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince teslim alınan teröristler gözaltına alındı.

Teröristlerin 27 Ağustos'ta başlatılan Kıran-2 Operasyonu’nda, güvenlik güçlerinin uyguladığı yoğun, etkin ve etkili faaliyetler neticesinde teslim olduklarını beyan ettikleri bildirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yakın arkadaşların arası açıldı!
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
Geçen aylarda boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
<p>Cüneyt Arkın, 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında 1.liği kazandı ve sinemaya ilk adımını

Cüneyt Arkın Filmleri ve Hayatı | #BirEfsaneOlmak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaya yolculukta önemli adım: Test başarıyla gerçekleştirildi