  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
  • Haberler
  • Güncel
  • Kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen ünlü kimdir?
21 Kasım 2020 Cumartesi 21:57 | Son Güncelleme:

Kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen ünlü kimdir?

Kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen ünlü kimdir"

Kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen ünlü kimdir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

KİRALIK KATİL TUTMAYA KALKAN FAKAT KİRALIK KATİLİN KENDİSİNDEN TEKRAR DÜŞÜNMESİNİ İSTEMESİ ÜZERİNE VAZGEÇEN ÜNLÜ KİMDİR?

A: Angelina Jolie

B: Julia Roberts

C: Madonna

D: Adele

Doğru cevap: Angelina Jolie

Angelina Jolie'nin 1997 yılında Rolling Stones'un "Anybody Seen My Baby" isimli klibinde oynamasına uzanan hikaye böyle başladı. İlk tanıştıklarında 'korkutucu bir izlenim yarattığı için Jolie'den etkilenen' Jagger'ın çekici bulduğu özellikler, madde bağımlısı olan ve ani öfke nöbetleri geçiren Jolie'nin karanlık yanından kaynaklanıyordu. Ünü kaldıramayan Jolie, kiralık katil tutarak ölmek istediği dönemlerden geçiyordu..

<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sirke fabrikasında kaçak içki ele geçirildi

TSK personeli tarafından verilen eğitimleri tamamlayan Libyalı asker mezun oldu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.