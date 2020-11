Kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen ünlü kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

KİRALIK KATİL TUTMAYA KALKAN FAKAT KİRALIK KATİLİN KENDİSİNDEN TEKRAR DÜŞÜNMESİNİ İSTEMESİ ÜZERİNE VAZGEÇEN ÜNLÜ KİMDİR?

A: Angelina Jolie



B: Julia Roberts

C: Madonna

D: Adele

Doğru cevap: Angelina Jolie

Angelina Jolie'nin 1997 yılında Rolling Stones'un "Anybody Seen My Baby" isimli klibinde oynamasına uzanan hikaye böyle başladı. İlk tanıştıklarında 'korkutucu bir izlenim yarattığı için Jolie'den etkilenen' Jagger'ın çekici bulduğu özellikler, madde bağımlısı olan ve ani öfke nöbetleri geçiren Jolie'nin karanlık yanından kaynaklanıyordu. Ünü kaldıramayan Jolie, kiralık katil tutarak ölmek istediği dönemlerden geçiyordu..