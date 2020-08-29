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  3. Kına gecesinde damat maganda kurşunuyla yaralandı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:53 | Son Güncelleme:

Kına gecesinde damat maganda kurşunuyla yaralandı

Kına gecesinde damat maganda kurşunuyla yaralandı
DHA

Çankırı'da, açık alanda yapılan bir kına gecesinde tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu damat M.K. (23), göğsünden vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alacat köyünde meydana geldi. M.K. ile B.H. çiftinin düğünü öncesi erkek kınası düzenlendi. Davetlilerden bazıları, eğlence sırasında tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada göğsüne kurşun isabet eden damat M.K., bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, M.K.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de havaya ateş açan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Damadın yakınları hastane önünde endişe içerisinde saatlerce bekledi. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

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