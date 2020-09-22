  • $7,6537
  • 8,9826
  • 467.736
  • 1089.85
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Kimse müdahale edemedi: Arnavutköy'de iki grubun kavgası kamerada
22 Eylül 2020 Salı 09:49 | Son Güncelleme:

Kimse müdahale edemedi: Arnavutköy'de iki grubun kavgası kamerada

İHA

Arnavutköy'de yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Arnavutköy'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İki grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeler nedeniyle trafikte bekleyen araçların altına düştü.

İHA'da yer alan habere göre, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek istese de başarılı olamazken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrılan iki grubun kavgası, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. 

<p>Editör: Eda Cabul</p>

Süper Lig'de son durum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

22 Eylül Salı burç yorumları nasıl?

Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.