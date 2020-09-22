Kimse müdahale edemedi: Arnavutköy'de iki grubun kavgası kamerada

Arnavutköy'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İki grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeler nedeniyle trafikte bekleyen araçların altına düştü.

İHA'da yer alan habere göre, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek istese de başarılı olamazken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrılan iki grubun kavgası, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.