Kimse ceza almadı! 3 çocuk ve bir baba öldüğüyle kaldı 

HİLAL YILDIRIM

Kağıthane Günyamaç Spor Tesisleri’nde 17 Ağustos 2002’de 14-15 yaşındaki futbolcular arasında oynanan maç aşırı yağış nedeniyle erken bitirildi. Servise yönelen futbolculardan Caner Batıgün (14), Orçun Türkyılmaz (14) ve Ufuk Değirmi (14) tesis içinde oluşan su birikintisinden geçtiği sırada, açıkta bırakılan elektrik kablolarından sızan akıma kapılarak hayatını kaybetti. Oğlu Orçun Eryılmaz’ı izlemek için maça gelen Mustafa Eryılmaz da çocuklara yardım etmek için stada girdi ancak o da akıma kapılarak can verdi.

Olayla ilgili Şişli Cumhuriyet Savcılığı, şantiye yetkilisi Süleyman Sarı, kaynakçı Mustafa Aylıdere ve Hisar Elektrik firmasının sahibi Sami Çavuş elektrik kaçağından sorumlu tutarak 15’er yıl hapisle cezalandırılmaları istedi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada üç ayrı bilirkişi raporu alındı.

‘BİLE BİLE OYNATTILAR’

Raporların hepsinde “halı saha inşaatının devam ettiği, enerji besleme hatlarının koparıldığı, BEDAŞ elemanlarının gelişigüzel ekler yaptığı bir ortamda bile bile turnuvanın oynanmasına izin verildiği” belirtildi. Haklarında dava açılmayan, BEDAŞ Çağlayan Bölge Müdürü Sedat Olgunsoy, Günyamaç Spor Kulübü Başkanı İsmail Gündoğan hakkında da dava açılması istendi. İki buçuk yıl süren yıl süren yargılama sonucunda Hisar elektrik firmasının yetkilisi Sami Çavuş beraat etti, kaynakçı Mustafa Aylıdere ile şantiye yetkilisi Süleyman Sarı ise dört kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 5’er yıl hapis ve 180’er TL adli para cezasına çarptırıldı.

YARGITAY: ‘CEZA VERİLMELİ’

Acılı ailelerin avukatlarından Ümit Kaya Paralı, itirazda bulundu, Yargıtay kararı 2013’te bozdu. Gerekçede süreçte alınan üç bilirkişi raporunda da olayda BEDAŞ, HİSAR ve GÜNYAMAÇ yetkililerinin kusurlu olduğu ama ceza almadıkları belirtildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden açtı. ancak bu kez de sorumluların ceza almasını gerektirecek bir karar çıkmadı. Mahkeme olayla ilgili 17 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu gerekçe göstererek davayı düşürdü.

‘Adaletsiz kaldık’

Ailelerin tam 18 yıldır acıları dinmedi. Caner’in annesi Sevgi, babası Erdal Batıgün ile Orçun’un annesi Nurten ve Babası Kaşif Türkyılmaz sık sık çocuklarının mezarlarına giderek dua okuyor. Orçun Türkyılmaz’ın annesi Nurten Türkyılmaz oğlunun ölüm yıl dönümünde şunları söylemişti: “Çok büyük acılar yaşadım. Benim oğlumun hayallerini aldılar. Ağlamadığım gün yok. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğumun suçu neydi?“