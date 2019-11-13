Kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar? Kimlik yenileme evrakları ve son tarih..

Kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Hala yeni çipli kimlik kartını almayanların belirlenen sürenin sonuna kadar kimliklerini yenilemesi gerekiyor. Yeni çipli kimlik kartını almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birisine ya da en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yapılabiliyor. Kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar? merak edenler için yanıtı haberimizde..

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NEDİR?

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre bulunuyor.

KİMLİK YENİLEME EVRAKLARI

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

- Kimlik yenileme: 22.50 TL

- Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

- Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

-Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

-Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

YENİ KİMLİK VE EHLİYET NE ZAMAN GELİYOR?

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Nüfus dairesinde gerek görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebilir. Önceden 15 gün veya 1 ayda postayla adresinize ulaştırılan yeni kimlikler, artık 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ ALAN ANLAŞMALI BANKALAR

Yeni kimlik ücretini başvuru yapmadan önce anlaşmalı bankalara yatırmanız gereklidir. İşte anlaşmalı bankalar:

– AKBANK T.A.Ş.

– AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

– ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ALTERNATİFBANK A.Ş.

– ANADOLUBANK A.Ş.

– ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

– CITIBANK A.Ş.

– DENİZBANK A.Ş.

– BURGAN BANK A.Ş.

– FİBABANKA A.Ş.

– FİNANSBANK A.Ş.

– HSBC BANK A.Ş.

– ICBC TURKEY BANK A.Ş.

– ING BANK A.Ş.

– KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ODEA BANK A.Ş.

– PTT ŞUBELERİ

– ŞEKERBANK T.A.Ş.

– T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

– TURKISHBANK A.Ş.

– TURKLAND BANK A.Ş.

– TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

– VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

– ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

