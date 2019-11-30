Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır?
Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 30 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…
Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
A: Winston Churchill
B: Thomas Edison
C: Benjamin Franklin
D: Nikola Tesla
Doğru cevap: C: Benjamin Franklin