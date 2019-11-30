Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kimin 'yellenmek'le ilgili bir yazısı vardır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

A: Winston Churchill

B: Thomas Edison

C: Benjamin Franklin

D: Nikola Tesla

Doğru cevap: C: Benjamin Franklin