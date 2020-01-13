Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmügülsüm valinin konuğu oldu

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki performansı ve içten tavrıyla gönülleri fetheden Ümmügülsüm Genç, ailesi ile birlikte Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un konuğu oldu.