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  3. Kim Milyoner Olmak İster'de 250 binlik soruyu bilerek geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de 250 binlik soruyu bilerek geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de 250 binlik soruyu bilerek geceye damga vurdu

29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı 250 bin TL’lik soruyu bildi ve 1 milyon TL değerindeki final sorusuna geçme hakkı kazandı.

Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 250 bin TL'lik soruyu bilen yarışmacı geceye damgasını vurdu. 250 bin TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL'lik soruya geçme hakkı kazandı. 

1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı milyonları ekrana kilitledi.

İşte 250 bin TL’lik soru:

Heredotos'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?

A: Frigyalılar

B: Hititler

C: Sümerler

D: Lidyalılar

Doğru Cevap: Frigyalılar

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