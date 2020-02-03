Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi ifade yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 3 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Hangi ifade yanlıştır?

A: Kedilerin insanlara alerjisi olabilir

B: İnsanların soğuk havaya alerjisi olabilir

C: Antartika'da köpek vardır

D: Vampir yarasalar koşabilir

Doğru cevap: C Antartika'da köpek vardır