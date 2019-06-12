12 Haziran 2019 Çarşamba 20:44 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:44
Kim Milyoner Olmak İster ilginç soru!
“Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu” tepesi nerededir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu “Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu” tepesi nerededir? ATV ekranlarında yayınlanan ve sorularıyla izleyenlerini ekrana kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yine keyifli dakikalar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran özel bölüm sorularının yanıtı araştırılıyor.
“Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu” tepesi nerededir? Kim Milyoner Olmak İster “Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu” tepesi nerededir? Sorusu Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Hawaii
B: Yeni Zelanda
C: Galler
D: Hindistan
Doğru Cevap: Yeni Zelanda