Kim Milyoner Olmak İster ilginç soru!

“Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu” tepesi nerededir? Kim Milyoner Olmak İster “Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu” tepesi nerededir? Sorusu Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Hawaii

B: Yeni Zelanda

C: Galler

D: Hindistan

Doğru Cevap: Yeni Zelanda