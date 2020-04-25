Kim Jong öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kimdir? İşte merak edilenler...

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen ve hakkında binlerce dedikodunun konuşulduğu Kim Jong Un öldüğü söyleniyor. 2011 yılından bu yana Kuzey Kore’nin lideri olan ve Donald Trump ile yaşadıkları diyaloglarla gündeme gelen Kim Jong Un ailenin ikinci çocuğudur. Peki, Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü mü?



KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü dedikoduları sosyal medyanın gündeminde yer aldı ve binlerce kişi tarafından hakkında paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat ABD kaynaklı yetkililer Kim Jong Un sağlık durumunun kötüye doğru gittiğini ileri sürdü.

GÖZLER 25 NİSAN’DA

Kuzey Kore’yi yakından takip eden uluslararası gazeteciler, bugünün Kore ordusunun öncülü olan ve 1932 yılında kurulan Kore Devrim Ordusu’nun kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 25 Nisan tarihinin önemine dikkat çekiyor.

Uzunca bir süredir kamuoyuna fotoğraf vermeyen ve nerede olduğuna ilişkin herhangi bir ipucu bulunmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 25 Nisan kutlamalarında görünmemesinin, hakkında çıkan “Kim Jong-un öldü mü?” iddialarını daha da güçlendireceği düşünülüyor.

SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

CNN televizyonuna konuşan bir istihbarat yetkilisi, "ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim'in bir ameliyat sonrası sağlık durumunun ağır olduğuna ilişkin istihbaratı değerlendirdiğini" ileri sürdü.

Haberde diğer bir Amerikalı yetkili de Kim'in sağlığına ilişkin bilgilerin doğruluğunu teyit etti ancak durumunun ne kadar ciddi olduğunu değerlendirmenin zor olduğunu ifade etti.

Güney Kore, Kim'in sağlığının bozulduğuna dair işaret görmüyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap ise konuya ilişkin haberinde, Güney Kore istihbaratının, Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir durum görmediğini aktardı.

Ajansa konuşan istihbarat yetkilisi, Kim'in sağlığının bozulduğuna dair herhangi bir işaret görülmediğini belirterek Kuzey Kore liderinin birkaç gün öncesine kadar halkın karşısına çıktığını kaydetti.

İnternetten yayım yapan Daily NK gazetesinde, Kim Jong-un'un, 12 Nisan’da kardiyovasküler ameliyat geçirdiği ve Hyangsan bölgesindeki konutunda tedavi gördüğü bilgisi yer almıştı.

Kim'in sağlığının "çok sigara içme, obezite ve aşırı çalışma" nedeniyle bozulduğu ifade edilen haberde, Kuzey Kore liderini tedavi eden tıbbi ekibin çoğunun, Kim'in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 19 Nisan'da Pyongyang'a döndüğü, sadece bir kısmının iyileşme döneminde Kim'e refakat ettiği belirtilmişti.

Kim Jong-un’un, 15 Nisan'da, 1994'te ölen ülkenin kurucusu dedesi Kim Il-sung'un 108. doğum günü münasebetiyle düzenlenen kutlamamaya katılmaması, sağlık durumuna ilişkin söylentilere neden olmuştu.

KİM JONG UN KİMDİR?

Kim Jong-un 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" için amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam’a Şubat 2017’de Malezya’daki suikast emrini verdiğine inanıyor.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur’daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019’da Hanoi’deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.