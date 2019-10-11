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  3. Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek"

Batı dünyasının neredeyse tümü Türkiye’nin terörle mücadele için düzenlediği haklı operasyonu kınarken terör belasını yaşamış az sayıda ülke ise Türkiye’nin yanında durmayı seçti. 

DESTEKLEYENLER

SAVUNMA HAKKI VARDIR

Macaristan: AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayımlanması planlanan kınama bildirisi, Macaristan’ın veto etmesi nedeniyle gecikti. Macaristan, vetosuna gerekçe olarak “ülkeler sınırlarını savunabilir” dedi. 

KRİZDE GERİLİMİ DUŞURUR

İspanya: İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim’de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda “Türkiye’ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı. 

YANINIZDAYIZ

Katar: Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti. 

TERÖRÜ İYİ BİLİRİZ 

Pakistan: Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, “Türkiye’nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerdendir” dedi. 

YEDİ DÜVEL KARŞI

ABD: Harekâtın kapsamının aşılması durumunda en ağır ekonomik yaptırımlar hedefleniyor.

Fransa: Türkiye’nin Kuzeydoğu Suriye’deki saldırısı tehlikeli. 5 yıldır savaştığımız DEAŞ’a fayda sağlıyor. Durdurulmalı.

İngiltere: Bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, halkın acılarını artırma ve DEAŞ’a karşı kazanılan başarıyı bozma riski yaratıyor.

Almanya: Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve DEAŞ’ın güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır. 

Kanada: Türkiye’nin yaptığı askeri saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 

İran: Türkiye’ye Suriye’deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısı yapıyoruz. 

Lübnan: ‘Kardeş bir Arap ülkesine saldırı ve Suriye toprağını işgal’ olarak görüyoruz. 

Mısır: Türkiye’nin Suriye topraklarındaki saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamaktayız. 

Rusya: Bu çatışmaya kesinlikle dahil olmayacağız, bu bizim çatışmamız değil.

BAE: Türkiye’nin Suriye’ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

Barış Pınarı Harekatı, birçok ülkeyi rahatsız etti. Suudi Arabistan, İsveç, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Mısır, Kanada, Danimarka, İran ve Finlandiya harekata destek vermediklerini açıkladı. 

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