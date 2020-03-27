Kilyos ve Beykoz'a iki özel mezarlık

Yaşamını yitirenler Beykoz’daki Baklaca Mezarlığı’na gömülmeye başlandı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, “Burası bir cadde. Caddenin hemen altı mezarlık. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor?” diye konuştu.

DHA